Безработный в Петрозаводске украл в магазине еду для себя и кошки

Мужчина, не имеющий постоянного источника дохода, пошел на преступление, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился представитель сетевой торговой организации. В одном из магазинов города посетитель похитил товара более чем на 3,5 тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен 32-летний ранее судимый подозреваемый. Мужчина сообщил, что решился на очередное хищение, так как не имеет постоянных источников дохода. Среди продуктов питания, он также похитил бутылку виски. Не забыл и про домашнего любимца, взяв кошачий корм.

Весь товар пронёс мимо кассы, не оплатив, и покинул магазин.

Возбуждено уголовное дело о краже.