Безработный житель Карелии дважды забрался в чужой дом за деньгами, продуктами и другим имуществом

Жителя Питкярантского района обвиняют в трех кражах, его судьбу решит суд.

В полиции Питкярантского района завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя одного из поселков. Мужчину обвиняют в трех преступлениях по статье «Кража».

По версии следствия, обвиняемый незаконно проник в хозяйственное помещение на территории водозабора и украл часть силового кабеля, который обеспечивал электропитание насосной станции. Жители ближайшего поселка остались без воды и быстро нашли причину её отсутствия.

Спустя время мужчина вновь решился на преступление и забрался в чужой дом в деревне. Предварительно он узнал, что хозяин был на работе, поэтому злоумышленник смело проник внутрь через окно. Мужчина успел забрать деньги — около 4 тысяч рублей, продукты из холодильника, и вдруг услышал, что кто-то открыл входную дверь. Оказалось, что в гости к отцу пришел сын. Мужчина спрятался в туалете, но был там найден. Тогда он соврал, что хозяин просил его охранять дом, после этого спокойно ушел с похищенным.

Через несколько дней обвиняемый снова забрался в дом потерпевшего и украл 10 тысяч рублей и две канистры с техническим спиртом.

Житель Питкярантского района дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что не имеет постоянного заработка и места жительства. После ссоры с матерью он был вынужден поселиться в палатке в лесу, как раз неподалеку от дома потерпевшего.

Участь обвиняемого решит суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.