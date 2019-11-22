Безработный житель Карелии ограбил охранника на Фонтанке

В Центральном районе Петербурга раскрыли ограбление сотрудника охранного предприятия.

Инцидент случился на набережной реки Фонтанки, пишет "Мойка78" со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Задержать злоумышленников удалось 20 ноября. Один из подозреваемых – житель Карелии. Оба они не работают.

Ранее мужчина дважды ограбил доверчивую петрозаводчанку.