Безработный житель Карелии попытался скинуть знакомую с балкона на глазах у ее детей

Маленькие дети помешали случиться непоправимому в одной из девятиэтажек в Кировском районе Ленобласти.

Житель Карелии задержан за летнее покушение на убийство в Кировском районе Ленинградской области. Тогда на пожарной лестнице он боролся с приятельницей, а совершить непоправимое помешали ее дети, рассказали 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно 47news, около шести вечера 25 сентября у девятиэтажки на улице Октябрьской в Никольском оперативники уголовного розыска задержали 40-летнего жителя Карелии. Районный отдел СК Ленобласти вменяет ему покушение на убийство.

По предварительным данным, ранним утром 16 августа на пожарной лестнице дома на улице Гагарина в Отрадном мужчина закинул на плечо 34-летнюю знакомую и пытался сбросить ее с балкона. Женщина отчаянно сопротивлялась, остановить агрессора пытались ее дети 10 и девяти лет.

Подозреваемый процессуально задержан на двое суток и изолирован в камере. Известно, что официально он не трудоустроен, а ровно три года назад привлекался к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков.