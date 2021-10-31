Безработный житель Карелии со злости хотел сжечь своего отца - полиция приехала вовремя

В Олонецком районе ссора между родственниками закончилась уголовным делом, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Олонецкого района обратился 65-летний житель района. Он сообщил, что ему угрожают физической расправой. На место происшествия выехал участковый уполномоченный полиции. Он выяснил, что к угрозам причастен 45-летний сын пенсионера.

Между родственниками произошёл конфликт. Предлогом для него послужило безработное состояние 45-летнего члена семьи. Тот отправился в гараж, вернулся оттуда с канистрой бензина, открыл её и бросил на пол. Когда жидкость разлилась по комнате, по версии дознания, сын достал спички и высказал в адрес отца угрозу убийством, которую тот воспринял как реальную.

В ходе допроса ранее судимый подозреваемый подозреваемый признал вину и пояснил, что хотел лишь припугнуть отца.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.