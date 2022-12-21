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Безработный житель Карелии вырвал из рук 77-летней пенсионерки сумки с продуктами и деньгами

Новости. Криминал
12:12, 22 Декабря 2022
фото: © Jaromir Chalabala / Shutterstock

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В Беломорске расследуется уголовное дело об уличном грабеже, сообщили в МВД Карелии.

В среду, 21 декабря, в дежурную часть полиции Беломорского района поступило сообщение о грабеже.

Сотрудники полиции установили, что жертвой уличного грабежа стала 77-летняя горожанка. Пенсионерка заходила в магазин, в этот момент неизвестный выхватил у неё из рук сумки – одну с продуктами, в другой находились деньги, документы, мобильный телефон.

Беломорчанка пояснила, что несколько минут назад расплатилась в соседнем магазине пятитысячной купюрой, а сдачу положила в кошелек. 4,8 тысячи рублей и заинтересовали злоумышленника. Сумку с продуктами полицейские обнаружили неподалеку.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, безработного 32-летнего мужчину. В полиции он пояснил, что  пошел вслед за пенсионеркой и на пороге второго магазина вырвал обе сумки из ее рук.

Продукты он выбросил, а из дамской сумочки забрал деньги. По словам подозреваемого, он спрятал краденое под ближайшим мусорным баком. Деньги там полиция не нашла.

Сумку с остальным содержимым он спрятал в другом месте, где ее нашли оперативники. Телефон и документы вернут владелице.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о грабеже. Безработному беломорчанину грозит до четырех лет колонии. 

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