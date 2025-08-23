Безработным жителям Лахденпохского района рассказали о вакансиях и переобучении

В районном Кадровом центре прошло мероприятие по профориентации для людей, ищущих работу.

Сотрудники Кадрового центра Лахденпохского района рассказали о том, какие вакансии предлагают работодатели. Специалисты необходимы и в социальной сфере, в частности, в образовании, и в реальном секторе экономики.

- Карельскому филиалу ПАО «Россести», к примеру, требуются электромонтеры, мастера, техники. В «Кареллесхоз» нужны лесоводы, мастера. Лахденпохское центральное районное лесничество предлагает вакансии государственных инспекторов по охране лесов, а также водителя. Предприятие «Карельская форель» ищет обработчиков рыбы, предлагает трудоустройство и для женщин в икорном цехе, где нужно расфасовывать продукт в тару. Предприятие «Кала-Ранта» приглашает на работу рыбоводов, - перечислила ведущий консультант по вопросам занятости Кадрового центра Алеся Мехнина.

В районе также имеются вакансии в сфере правопорядка, пожарной охраны. Кадровый центр ведет работу не только с соискателями, но и с работодателями. В том числе регулярно проводит ярмарки трудоустройства. Это как крупные мероприятия, которые объединяют на одной площадке сразу несколько предприятий и организаций, так и ярмарки для конкретных работодателей.

- Когда работодатели обращаются к нам с такой просьбой, мы всегда готовы помочь. Приглашаем на ярмарки и соискателей, которые стоят на учете в службе занятости, и всех желающих. К нам в центр обращаются не только безработные граждане, но и те, кто хочет сменить профессиональную траекторию. Ярмарки – это хорошая возможность узнать о предложениях от конкретных предприятий и организаций. Можно прийти, пообщаться с работодателем, взять анкету, дома подумать и все взвесить. Мы видим, что часть людей таким образом находят для себя варианты и трудоустраиваются, - добавила ведущий консультант Алеся Мехнина.

Кадровый центр также помогает найти временную работу для подростков на период каникул.

Предлагают соискателям и переобучение. В ближайшее время, например, к занятиям приступит группа, которую набрали для «Карелгаза»: организации нужны слесари. Планируется также обучение водителей различных категорий.

Некоторые жители, которые успешно прошли переобучение, затем при помощи службы занятости открывают собственное дело. Прежде всего это востребовано у женщин, которые получают профессии парикмахера, повара и т.д. На открытие своего дела можно получить финансовую поддержку от государства.