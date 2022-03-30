Безрукого Ленина бросили на произвол судьбы в парке Петрозаводска

Карельские коммунисты обратили внимание на разрушающийся памятник Ленину на улице Гоголя.

О разрушающемся памятнике В. И. Ленину, располагающемуся в парке Красные Казармы на улице Гоголя, написала в соцсети депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева.

«Памятник неизвестного автора установлен около 1960 года прошлого века на территории воинских частей Петрозаводска. Ухаживали за памятником военные, и еще в 2017 года он выглядел достойно. Сейчас, получается, брошен на произвол судьбы. На разрушающийся памятник обратили внимание в рескоме КПРФ», — пишет городской парламентарий.

На заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту в мэрии Галина Васильева задала вопрос об ответственных за содержание памятника, который в настоящее время заброшен. После этого председатель комитета социального развития Наталья Кармазина письменно сообщила: «Для получения информации об ответственном за содержание памятника и приведении его в надлежащий вид направлено обращение Военному комиссару Петрозаводска».

Ранее коммунисты в Пудоже потребовали от властей привести памятник Ленину в порядок.