Безвизовый режим вводится между Россией и Иорданией

Стало известно, сколько дней граждане России смогут находиться на территории Иордании без визы.

13 декабря 2025 года между Россией и Иорданией вступает в силу Соглашение о взаимной отмене визовых требований, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

— Граждане Российской Федерации смогут въезжать и пребывать на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что они не имеют намерения осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, учиться или постоянно проживать на территории Иордании. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года, — отметили в ведомстве.

Аналогичные права предоставляются и гражданам Иордании, путешествующим по нашей стране.

