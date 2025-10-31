РЕКЛАМА
«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
Лекции про лес
Почему карельский лес — не копеечный, а доски — не золотые? Разбираем мифы лесной отрасли
30 октября, 17:26 Статьи
Новости

Благоустройством парка в Лахденпохье занялся новый подрядчик

10:52

В Медвежьегорске создают новый культурно-туристический центр

10:35

29-летнего петрозаводчанина задержали по подозрению в грабеже

10:16

Строительство роботизированной фермы в Пряжинском районе идет без нарушений

10:02

Синоптики прогнозируют теплый, но дождливый ноябрь в Карелии

09:47

В одном из карельских лесничеств незаконно вырубили почти 70 деревьев

09:22

В России начали блокировать лишние сим-карты

08:59

Бизнесмен в Карелии выплатил более 140 млн рублей налогов, чтобы избежать тюрьмы

08:39

Маршруты общественного транспорта изменятся в Петрозаводске

08:22

«Распорото брюхо»: на домашнего лабрадора в Петрозаводске напала «неадекватная собака» без намордника

08:01

Безвизовый режим вводится между Россией и Иорданией

07:41

«Уже год не горят фонари»: улица Беломорская в Петрозаводске погрузилась во тьму

07:24

Деревянную часовню XVIII века начнут восстанавливать в Заонежье

07:03

Два автомобиля разбились всмятку на Лососинском шоссе в Петрозаводске

06:42

«Им довольно тяжело»: финнам не хватает денег на покупку продуктов с истекающим сроком годности

00:13

Полицейские нашли пропавшую без вести 21-летнюю петрозаводчанку

23:03

Главные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Пудожгорский ФАП переезжает в «тёплое, светлое» здание

20:42

«Опасно для души»: в Карельской епархии предостерегли от празднования Хеллоуина

19:29

Подрядчик в Карелии сорвал контракт на благоустройство парка в Приладожье

18:56

Ушёл из жизни режиссёр фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов

18:38

Второй нефтемусоросборщик «ЭКО-1» спустили на воду в Петрозаводске

18:12

РЖД отменила автоматическую оплату постельного белья в плацкарте

17:52

Пиндушская школа отметила 90-летие

17:45

На ремонт дороги в Туксе выделят деньги из федерального бюджета

17:36

Дед Мороз из Карелии победил в конкурсе профмастерства в Великом Устюге

17:18

В отечественный прокат вышла семейная комедия «Папины дочки. Мама вернулась»

17:10

Дождём и мокрым снегом встретит Карелия 1 ноября

17:03

В российских школах планируют ввести 12-летнее обучение

16:47

В Госдуме предупредили россиян о штрафах за оставленную в подъезде обувь

16:32

Неделя фото и видеоискусства пройдет в Петрозаводске

16:11

Цифровое равенство: в карельском поселке Новые Пески появился высокоскоростной интернет

16:00

В Петрозаводске разыскивается пропавшая без вести молодая девушка

15:50

Яндекс 360 анонсировал Защищенный клиент: единое безопасное пространство для бизнеса

15:39

Карельские ученые рассказали, что за неизвестное существо выловили в Белом море

15:32

Масштабное строительство нового жилого района «Талоярви. Город у воды» продолжается в Петрозаводске на берегу Онежского озера

15:23

Петрозаводчанин обокрал магазины техники почти на 50 тысяч рублей

15:15

Сбер: более 70% ипотечных средств жители Карелии получают по льготной программе

15:00

В Петрозаводске перестраивают бывший магазин «Обама» на Ла-Рошель

14:49

Суд вынес приговор блогеру Аязу Шабутдинову

14:44

Число жертв «ангарского маньяка» выросло до 91

14:25

Новогодние световые консоли отремонтируют и установят в Петрозаводске

14:16

Как рассчитать проценты по вкладу

14:11

Пара из Карелии заняла третье место на международном турнире по бальным танцам в Москве

14:07

Подрядчика внесли в реестр недобросовестных за срыв благоустройства парка в Карелии

13:49

Карелия получит 1 млрд рублей на создание научного центра по разработке беспилотников

13:23

Рок-группы из Санкт-Петербурга съедутся на масштабный фестиваль в Петрозаводск

13:13

Бетховен, Чайковский, Рахманинов, Шнитке и Губайдулина – в Петрозаводске проходит фестиваль «Музыкальное обозрение — 2025. Opus 36»

13:02

Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты

12:50

Житель Карелии украл кабель с бывшей работы

12:16

Врачи узких специальностей будут принимать петрозаводчан по выходным дням

11:50

В Петрозаводске восстановили движение по Судостроительной улице

11:42

Невиданный зверь: в Белом море выловили ромбовидного гостя

11:32

Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Карелии

11:16

Законы для людей: В Пряже многодетная семья строит дом на бесплатном участке

11:05

За драку в баре житель Суорявского района отделался небольшим штрафом

10:52

37-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 6,5 миллионов рублей

10:31

Мужчина сорвался с жилого дома в Петрозаводске

10:07

Срок вступления новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили перенесут на декабрь

09:52

84-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

09:31

В Петрозаводске вновь проходят массовые проверки водителей

08:59

Названа дата проведения «Главной елки Карелии»

08:39

В Питкяранте сегодня простятся с погибшим на СВО Игорем Прошутиным

08:20

В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

08:02

Александр Ханцевич возглавил карельское отделение «Союза пенсионеров России» «Северные колокола»

07:40

В Карелии появились три новых мастера спорта России

07:28

Власти Карелии усиливают охрану границы с Финляндией с помощью народных дружин

07:19

Турфирма бросила туристов с ребенком в Карелии из-за 18-минутного опоздания

06:56

От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МMА рассказал о своем пути

06:40

Банки в одностороннем порядке меняют условия выданных кредитов

06:10

Блокировка номеров, «Честный знак» и взыскание долгов без суда: главные правовые изменения ноября 2025 года

00:10
Безвизовый режим вводится между Россией и Иорданией
Сегодня 07:41 Политика
Поделиться

Стало известно, сколько дней граждане России смогут находиться на территории Иордании без визы.

фото: © Столица на Онего

13 декабря 2025 года между Россией и Иорданией вступает в силу Соглашение о взаимной отмене визовых требований, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

— Граждане Российской Федерации смогут въезжать и пребывать на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что они не имеют намерения осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, учиться или постоянно проживать на территории Иордании. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года, — отметили в ведомстве.

Аналогичные права предоставляются и гражданам Иордании, путешествующим по нашей стране.

Напомним, 15 сентября в Китае начал действовать пробный безвизовый режим для россиян, который продлится до 14 сентября следующего года. Жители РФ смогут посещать Поднебесную с целью бизнеса, туризма, встречи с родственниками или обмена визитами.

Обсудить (0) в ленту
