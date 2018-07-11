Безымянная площадь Петрозаводска получила название

Историческая справедливость восторожествовала.

В начале улицы Гоголя, перед домом №1 (здание бывшего ДК ОТЗ, ныне Экспоцентр), появилась Рудяная площадь. Соответствующее постановление подписала глава карельской столицы Ирина Мирошник.

Это историческое наименование сформировалось на рубеже XVIII-XIX веков, когда набирал силу Александровский завод. Рядом с крупным промышленным производством было решено организовать место для складирования руды - отсюда и возникло название площади. Самое старое известное упоминание Рудяной площади относится к 1835 году - оно значится в "Ведомости о потребном материале для вымощения булыжником площадей, улиц".

После 1900 года адресация жилых домов, располагавшихся в этом месте, велась уже по Конюшенной площади - к этому времени руководство Александровского завода построило на площади заводские конюшни. Располагавшаяся рядом улица также стала Конюшенной. К 1957 году вся застройка Рудяной (Конюшенной) площади и Конюшенной улицы была снесена, оба названия постепенно забылись и на долгое время улица и площадь стали фактически безымянными. В настоящее время историческое название вернулось на карту Петрозаводска.