Беззаботная важенка легкой походкой скрылась из глаз в заповеднике Карелии (ВИДЕО)

В заповеднике «Костомукшский» посоветовали двигаться в сторону выходных легко и непринужденно, как важенка.

Видео с камеры скрытого наблюдения, установленной на берегу одного из озер на севере Карелии, появилось в паблике заповедника «Костомукшский». Молодая самка оленя пробежала по пляжу и скрылась в кустарнике.

«Невольную улыбку вызывает эта важенка, беззаботно бегущая по берегу заповедного озера. Ну что за лёгкая походка у неё. Желаем вам так же легко и непринуждённо двигаться в сторону грядущих выходных», — рассказали в паблике.

Ранее в заповеднике «Костомукшский» показали, в кого превращаются нескладные птицы-подростки.