Би-би-си отозвала лицензию на свой контент для России

На «Кинопоиске» больше нельзя посмотреть некоторые сериалы от BBC.

Британская корпорация BBC сообщила РБК, что исчезновение некоторых произведенных студией сериалов из библиотеки российских онлайн-кинотеатров связано с тем, что компания отозвала лицензию на свой контент для России.

«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», — говорится в сообщении BBC, поступившем в РБК.

Корреспонденты РБК обратили внимание, что в российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (контролируется «Яндексом») больше недоступны такие сериалы от BBC, как «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение». В то же время там по-прежнему можно посмотреть «Доктора Кто», «Пустую корону», «Тюдоров», «Мерлина», «Убивая Еву» и другие шоу.

На сайте «Кинопоиска» говорится, что чаще всего исчезновение сериала или фильма из подписки связано с тем, что у компании истекли подписные права. «Мы стремимся продлевать их, но, к сожалению, не можем гарантировать возвращение конкретного фильма или сериала в подписку и давать точные сроки, когда это произойдет», — отмечается в сообщении.

«Информация о том, что на Кинопоиске исчезли все сериалы BBC, неверная. Популярные у подписчиков «Яндекс.Плюса» сериалы BBC по-прежнему доступны на сервисе — «Доктор Кто», «Дареллы», «Вызовите акушерку», «Детективы из Челси», «Будет больно» и десятки других», — прокомментировали РБК ситуацию в «Кинопоиске».

В сервисе также указали на то, что подписной каталог никогда не был статичным — контент добавлялся и выпадал. Компания признала, что продление прав на зарубежный контент сейчас занимает больше времени и часть произведений удаляется, однако указала на то, что на сервисе выходят зарубежные новинки.

«К примеру, с прошлой недели выходят новые серии популярного «Засланца из Космоса», одновременно со всем миром стартует один из самых ожидаемых сериалов года от HBO «Дом Дракона» — мы покажем его по подписке «Яндекс.Плюс Мульти» с «Амедиатекой», — сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.

В 2019 году «Яндекс» и телекомпания BBC Studios (дочерняя компания BBC) заключили долгосрочный контракт, в соответствии с которым с 2020 года в библиотеке «КиноПоиск HD» появилось более 100 часов нового художественного контента, произведенного BBC Studios. В пакет сделки вошли сериалы, фильмы и более 150 детских шоу и мультфильмов.

В марте 2022-го BBC Studios объявила, что из-за российской военной операции на Украине прекратила лицензирование всего контента для российских клиентов.

РБК направил запросы в «Кинопоиск», Okko, ivi, Wink и «Газпром-Медиа» (владеет онлайн-кинотеатром Premier), а также «Первый канал».

В августе «Коммерсантъ» обратил внимание, что из библиотеки «Кинопоиска» пропали старые фильмы и сериалы зарубежных студий, например фильмы «Маска» (1994), трилогия «Властелин колец» (2001–2003), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериал «Друзья» (1994–2004), бразильский сериал «Клон» (2001–2002) и ряд других. В компании пояснили, что продление договоров с партнерами «занимает больше времени».

Онлайн-кинотеатр Wink не исключил, что в некоторых случаях договоры после истечения сроков не будут продлеваться, хотя, заверили там, со стороны правообладателей почти не было инициатив по досрочному расторжению договоров с российскими сервисами.

Вскоре после начала спецорперации на Украине киностудии Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount объявили об остановке проката своих фильмов в России. Без их премьер остались не только российские кинотеатры, но и стриминговые платформы. Однако видеосервисы заявляли тогда, что старые библиотеки контента останутся доступны.

На фоне ухода западных премьер из репертуара российских онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», ivi, Wink и Okko увеличили закупки контента из Южной Кореи и Турции, следует из данных агентства TelecomDaily. Программный директор видеосервиса Start Михаил Клочков подтвердил, что у аудитории есть интерес к корейским и турецким проектам, но подчеркнул, что приоритетными для сервиса остаются собственный оригинальный контент, а также русскоязычные фильмы и сериалы.