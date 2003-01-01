Биатлонистка из Карелии Екатерина Лянгина завоевала золото на всероссийских соревнованиях

Карельская команда успешно выступила на всероссийских соревнованиях по биатлону «Приз памяти П. Ямалеева» в Уфе.

Главным успехом первого дня стартов стала победа местной спортсменки.

Как рассказали в Центре спортивной подготовки, 19 декабря в спринтерских гонках среди юношей и девушек 17–18 лет золотую медаль завоевала Екатерина Лянгина. Мастер спорта России, допустив всего один промах на огневом рубеже, показала уверенный ход по дистанции 6 км и пришла к финишу первой, опередив ближайшую соперницу на 36,5 секунды.

Среди девушек в число лучших также вошли Елена Пылинская (6-е место с чистой стрельбой), Марина Ремешкова (29-е), Анастасия Рыбакова (42-е), Ксения Кукушкина (47-е) и Дарья Горина (61-е). Лучший результат у юношей показал Артем Редькин, вошедший в первую тридцатку на дистанции 7,5 км.

Все спортсмены представляют школу СКА и тренируются под руководством Елены Баженовой и Валерия Соловьева. Для большинства из них эти старты стали одними из первых лыжных гонок в сезоне.

