Биатлонистка из Карелии одержала победу на первенстве России

Карельские спортсмены отлично выступили на всероссийских соревнованиях по биатлону.

В Ярославской области с 1 по 7 февраля прошло Первенство и Всероссийские соревнования по биатлону.

Как рассказали в Минспорта республики, представительница Карелии Ульяна Черепанова в командной гонке на 7,5 километров поднялась на высшую ступень пьедестала.

Кроме того, карельские биатлонисты отметились успехами на зимней Спартакиаде учащихся России и Первенства СЗФО. Максим Савин взял третье место в спринтерской гонке среди учащихся — юношей 2005–2006 гг. р., а Семён Прохоров стал бронзовым призёром Первенства СЗФО среди юношей 2003–2004 гг. р., выполнив норматив КМС.