Биатлонистка из Карелии вошла в резерв сборной команды России

Карельская биатлонистка Ульяна Черепанова вошла в резервный состав сборной России, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
Министерство спорта России опубликовало список сборной команды по биатлону на сезон 2022–2023 гг. В него вошла и карельская биатлонистка Ульяна Черепанова.
В мае Ульяна была на сборах в Кисловодске, а сейчас сборная тренируется в Токсово.
Ульяна Черепанова попала в резервный состав сборной России среди юниорок 21–23 года.
Спортсменку тренируют Анатолий Цветков и Надежда Мирощенко.
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