Биатлонистка из Карелии вошла в резерв сборной команды России

Карельская биатлонистка Ульяна Черепанова вошла в резервный состав сборной России, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Министерство спорта России опубликовало список сборной команды по биатлону на сезон 2022–2023 гг. В него вошла и карельская биатлонистка Ульяна Черепанова.

В мае Ульяна была на сборах в Кисловодске, а сейчас сборная тренируется в Токсово.

Ульяна Черепанова попала в резервный состав сборной России среди юниорок 21–23 года.

Спортсменку тренируют Анатолий Цветков и Надежда Мирощенко.