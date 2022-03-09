Биатлонистка из Карелии завоевала бронзу на Первенстве России

Ульяна Черепанова заняла третье место на соревнованиях среди юниорок, сообщили в Минспорта Карелии.

Карельская спортсменка Ульяна Черепанова поднялась на пьедестал почета на Первенстве России по биатлону среди юниорок. Соревнования проходят с 13 по 18 марта в Ханты-Мансийске.

Сегодня, 16 марта, состоялся масс-старт. Ульяна завоевала бронзовую медаль, не допустив по ходу гонки ни одного промаха.

Ранее лыжница из Карелии пробилась в десятку сильнейших на Первенстве России.