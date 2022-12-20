Биатлонистка из Петрозаводска взяла золото на всероссийских соревнованиях

Екатерина Лянгина завоевала победу на соревнованиях в Екатеринбурге, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В Екатеринбурге проходят всероссийские соревнования по биатлону памяти Н.Романова и Б.Белоносова среди юношей и девушек 2006-2007 года рождения.



За победу борются сильнейшие биатлонисты России. В первый день стартов в спринтерской гонке золото завоевала спортсменка из Петрозаводска Екатерина Лянгина.



Она допустила два промаха в стрельбе, но за счет скорости на лыжне одержала победу.