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Новости. Спорт
11:04, 31 Марта 2018
фото: ФОТО: официальный сайт СБР

Биатлонисты из Карелии борются за 4 миллиона премиальных на Чемпионате России

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Карельские спортсмены участвуют в Чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, где победитель каждой гонки получает по 4 миллиона рублей.

За первое место спортсмены получают 4 миллиона, за второе - 2,4 миллиона, за третье - 1,7 миллиона рублей. С учетом того, что мужчины и женщины проведут сразу по пять гонок, поправить свое финансовое положение можно будет неплохо, пишет "Газета.ру".

В данный момент идет спринтерская гонка. Женщины бегут 7,5 км. Онлайн-трансляция идет по телеканалу "МатчТВ". В 13.15 стартует спринтеркая гонка для мужчин на 10 км.

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