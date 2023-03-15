Биатлонисты Карелии провели тренировку с двукратной олимпийской чемпионкой

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий провела тренировку со спортсменами в Карелии.

Руководители федерации биатлона России Виктор Майгуров и Анна Богалий выполнили обещание, данное главе Карелии в феврале, и приехали в нашу республику.



Об этом Артур Парфенчиков написал на своей странице в социальной сети.



«Как и договорились в Москве, Виктор и Анна в начале этой недели побывали в Карелии и ознакомились с перспективами развития биатлона, в первую очередь, детско-юношеского, в нашей республике», - сообщил Парфенчиков.



По его словам, именитые спортсмены высоко оценили спортивные объекты, в том числе строящиеся, на Кургане в Петрозаводске и в Костомукше.



«Особенно перспективным является комплекс в Костомукше с учетом уникальных северных условий. Тренировки и соревнования на качественном снежном покрове здесь можно проводить с октября по апрель. Федерация биатлона России окажет поддержку в дооснащении и оборудовании наших комплексов по всем требуемым стандартам», - написал глава республики.



Также Парфенчиков поблагодарил гостей за совместные тренировки с карельскими биатлонистами.







Отметим, Анна Богалий — российская биатлонистка. Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006, 2010), заслуженный мастер спорта России, член сборной России по биатлону с 2000 года.



Виктор Майгуров — советский, белорусский и российский биатлонист, двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и многократный призер чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта России. Президент Союза биатлонистов России с 11 июля 2020 года.