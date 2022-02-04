Биатлонисты принесли российской команде бронзу Олимпийских игр в Пекине

В минувшую субботу на Олимпиаде разыгрывались первые шесть комплектов наград.

В субботу российская команда по биатлону в составе Нигматуллиной, Резцовой, Логинова и Латыпова стала третьей в смешанной эстафете, пишет ТАСС. Победу одержала сборная Норвегии, преодолевшая дистанцию за 1 час 6 минут 45,6 секунды, команда использовала 13 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и зашла на три штрафных круга. Команда Франции заняла второе место (отставание 0,9 секунды; 3 круга + 11 дополнительных патронов), россияне отстали от победителей на 1,5 секунды (1+13).

Для 27-летней Нигматуллиной, 25-летней Резцовой, 30-летнего Логинова и 27-летнего Латыпова это первые медали Олимпийских игр в карьере. Резцова и Латыпов выиграли медали в дебютной гонке на Олимпиаде. Все четверо представляют ЦСКА.

Напомним, лыжница Непряева принесла первую медаль сборной России на Олимпиаде.