Библиотека на Сыктывкарской улице в Петрозаводске возобновит работу после длительного перерыва

Читатели смогут посещать учреждение по летнему раписанию.

Сегодня в 11:00 библиотека № 8, расположенная на улице Сыктывкарской, 1 в столице Карелии, вновь откроет двери для читателей, сообщили в учреждении.

— Напомним, что до 3 августа включительно библиотека будет работать по летнему расписанию: понедельник — пятница: 11.00 — 18.00, выходные дни — суббота и воскресенье, — сообщили там.

Напомним, в период с 3 по 20 июля деятельность книгохранилища была приостановлена по техническим причинам.

Ранее стало известно, что в деревне Космозеро Медвежьегорского района объединённая группа волонтеров «Нового Акрополя» и АНО «Заонежская изба» покрасила здание местной библиотеки. Команда энтузиастов из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода за пять дней успела очистить строение от старой краски, прогрунтовать его и даже покрасить часть фасада.