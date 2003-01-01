Библиотека православной литературы открылась в Лахденпохье

В лахденпохском храме состоялось открытие библиотеки духовной и художественной литературы.

В храме пророка Илии города Лахденпохьи состоялось открытие православной библиотеки, сообщили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

— Прихожане собрали для вас книги на разные темы: от Священного Писания и житий святых до православной художественной литературы и основ веры, — рассказали там.

Посещать библиотеку или брать оттуда книги для домашнего чтения местные жители смогут с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00, а также каждое воскресенье после окончания богослужения. В выборе интересующего произведения читателям будет помогать библиотекарь Елена Казакова.

Ранее стало известно, что в 2026 году в Петрозаводске, Сосноцве (Беломорский округ) и Хаапалампи (Сортавальский округ) будут созданы модельные библиотеки нового поколения, сочетающие традиционные книжные фонды с цифровыми технологиями и инновационным дизайном.