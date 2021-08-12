Библиотека в Петрозаводске ищет мастеров граффити для росписи фасада

Располагающаяся на Древлянке библиотека №22 намерена украсить стены тематическими рисунками.

Библиотека № 22 ищет людей, готовых помочь с росписью фасада здания. Об этом информирует управление культуры администрации Петрозаводска.

В начале года библиотека № 22 переехала в новое помещение по адресу: Лососинское ш., дом 31 корп.5.

«Чтобы новым читателям было легко найти библиотеку, сотрудники решили украсить фасад здания арт-объектами соответствующей тематики. Здание библиотеки — небольшая одноэтажная пристройка к типовой панельной пятиэтажке. Сотрудники библиотеки обращаются ко всем творческим жителям Петрозаводска с просьбой помочь реализовать эту идею!», — говорится в сообщении управления.

Ранее сообщалось, что библиотеки Петрозаводска искали волонтеров.