Библиотека в Приладожье прошла отбор на получение федеральной субсидии

Хаапалампинская сельская библиотека станет модельной.
Сельскую библиотеку отремонтируют, в ней обновят мебель, технику и книжный фонд. Об этом рассказали в официальном паблике администрации Сортавальского округа.
— Включение Хаапалампинской сельской библиотеки в федеральный проект — результат системной работы муниципалитета по созданию современных культурных пространств. Мы стремимся к тому, чтобы жители всех населённых пунктов округа имели равный доступ к качественным библиотечным и информационным услугам, — отметила начальник отдела культуры и спорта администрации Сортавальского округа Инга Неволина.
В предыдущие годы в округе были открыты три модельные библиотеки: в Сортавала, Хелюля и Вяртсиля. Библиотеку в Хаапалампи приведут в порядок в будущем году. Также модельными станут Центральная городская детская библиотека имени В. М. Данилова в Петрозаводске и библиотека в Сосновце в Беломорском округе. Деньги выделят из федерального и республиканского бюджетов. Карелия направит на эти цели 272 миллиона рублей.
Напомним, в Карелии уже девять модельных библиотек. Они работают в поселках Хелюля, Муезерский, в Калевале, Вяртсиля, деревне Коткозеро, селе Янишполе, городах Сортавала, Беломорск и Кондопога. Благодаря этому жители даже самых отдаленных населенных пунктов могут пользоваться современными библиотечными сервисами и иметь доступ к цифровым ресурсам.