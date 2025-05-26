Библиотеки Петрозаводска не будут работать в длинные выходные в июне

Опубликован график работы летом.

С 12 по 15 июня городские библиотеки будут закрыты. Об этом сообщили в МУ «Централизованная библиотечная система» Петрозаводска.

12 июня отмечается День России, официальный праздничный день. 13 июня стал выходным за счет переноса дня отдыха с 8 марта. 14 и 15 июня — обычные выходные.

Напомним, сейчас библиотеки работают по летнему расписанию, которое действует до 3 августа:

Библиотека им. Н. Клюева (ул. Ровио, д. 17/2) Понедельник — пятница: с 11.00 до 18.00 Суббота и воскресенье — выходные дни.

Библиотека № 4 (ул. Соломенская, л. 25) Понедельник — пятница: с 11.00 до 18.00 Суббота и воскресенье — выходные дни.

Библиотека № 7 (ул. Жуковского, д. 63) Понедельник — пятница: с 11.00 до 18.00 Суббота и воскресенье — выходные дни.

Библиотека № 8 (ул. Сыктывкарская, д. 1) Понедельник — пятница: с 11.00 до 18.00 Суббота и воскресенье — выходные дни.

Библиотека № 11 (ул. Нойбранденбургская, д. 25) Понедельник — пятница: с 11.00 до 18.00 Суббота и воскресенье — выходные дни.

Библиотека № 15 (ул. Калевалы, д. 6) Понедельник — пятница: с 11.00 до 18.00 Суббота и воскресенье — выходные дни.

Центральная городская детская библиотека им. В. М. Данилова (ул. Гоголя, д. 14) Понедельник — пятница: с 11.00 до 19.00 Суббота и воскресенье — выходные дни.

Библиотека № 22 (Лососинское шоссе, д. 31 корпус 5) Понедельник — четверг: с 11.00 до 19.00 Пятница и воскресенье: с 11.00 до 18.00 Суббота — выходной день.

Центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова (Октябрьский пр-кт, д. 7) Понедельник — четверг: с 11.00 до 19.00 Пятница и воскресенье: с 11.00 до 18.00 Суббота — выходной день.

Точное время работы можно узнать на сайте библиотечной системы или по телефону.