Библиотеки Петрозаводска предложили горожанам искать загадки в парках

Муниципальные библиотеки пригласили горожан отправиться в путешествия по паркам Петрозаводска.

Управление культуры администрации Петрозаводска и муниципальные библиотеки приглшают горожан принять участие в игре, согласно условиям которой необходимо разгадывать загадки. Сообщается, что ответы на них предстоит искать в городских парках.

«Буклеты с маршрутами уже ждут Вас в библиотеках города. В буклетах содержатся одиннадцать загадок, ответы на которые нужно искать в парках. Как только загадки будут решены, ответы можно будет прислать в библиотеку и получить слайд-фильм. С его помощью вы сможете проверить себя и узнать больше о достопримечательностях парков», — говорится в сообщении.

Условия участия в игре описаны в паблике управления культуры администрации Петрозаводска.

На сайте Централизованной библиотечной системы Петрозаводска сообщается, что автором идеи проекта «Путешествия по паркам Петрозаводска» является кандидат биологических наук Владимир Михайленко. Всего существует три маршрута: «Загадки парков на реке Неглинка», «Путешествие по берегу Французского пруда» и «Путешествие по парку Лесной ключ».