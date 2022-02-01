Библиотеки Петрозаводска просят подарить им книги, изданные не ранее 2011 года

Муниципальные библиотеки Петрозаводска приглашают присоединиться к шестой общероссийской акции «Дарите книги с любовью».

С 1 по 14 февраля библиотеки с благодарностью примут в дар новые книги или уже прочитанные, но в хорошем состоянии, изданные не ранее 2011 года.

Библиотека № 3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, 17/2) ждет детские книги, которые смогут стать частью фонда для детского обслуживания на Кукковке. В настоящее время в районе проживает около 10 тысяч детей, а фонд детской литературы небольшой, насчитывает всего 1200 экземпляров.

Завершится акция 14 февраля, в Международный день книгодарения. Муниципальные библиотеки подарят часть собранных книг общественным организациям и социальным учреждениям нашего города.

Библиотеки города ждут читателей.

Центральная городская библиотека им. Д. Я Гусарова (Октябрьский пр. 7) Телефон 74-42-31

Городская детская библиотека им. В. М. Данилова (ул. Гоголя, 14)

Телефон 77-35-82

Библиотека №3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, 17/2) Телефон 51-90-49

Библиотека №4 (Соломенская ул., д.25 ) Телефон 71-86-27

Библиотека №7 (ул. Жуковского, 63) Телефон 56-98-72

Библиотека №8 (Сыктывкарская ул., д. 1) Телефон 56-51-35

Библиотека №11 (Нойбранденбургская ул., д. 25) Телефон 52-52-47

Библиотека №15 (ул. Калевалы, 6) Телефон 74-42-79

Библиотека №22 (Лососинское ш.,31, к. 5) Телефон 8-921-017-20-33

"Каждая книга обязательно найдет своего читателя. Дарите книги с любовью!" – отмечают организаторы акции. Телефон для справок 70-35-22