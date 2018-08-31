"Биг Бен" на площади Гагарина снесут, вместо него, вероятно, появится клумба

Консультативный совета по делам градостроительства в Петрозаводске обсудил демонтаж стелы "Биг Бен" на площади Гагарина, сообщает мэрия.

Как отметила глава города Ирина Мирошник, предварительные договорённости о демонтаже стелы с часами на площади Гагарина достигнуты с одной из строительных компаний.

По мнению специалистов, снос "Биг Бена" необходимо ускорить из соображений безопасности. После демонтажа стела будет передана на ответственное хранение, а территорию, на которой она установлена, благоустроят. Рассматривается предложение архитекторов о размещении на этом месте ландшафтной композиции.

Напомним, башня с часами, известная в народе как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано, так как предприятия больше не существует.

В 2017 году мэрия провела конкурс проектов на благоустройство площади Гагарина. Победителем была признана "космическая композиция" Александра Кима и Алексея Скрипицына. Планировалась, что именно она появится на привокзальной площади вместо "Биг Бена". Но впоследствии реализация проекта была приостановлена.