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Новости. Общество
12:49, 31 Августа 2018

"Биг Бен" на площади Гагарина снесут, вместо него, вероятно, появится клумба

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Консультативный совета по делам градостроительства в Петрозаводске обсудил демонтаж стелы "Биг Бен" на площади Гагарина, сообщает мэрия.

Как отметила глава города Ирина Мирошник, предварительные договорённости о демонтаже стелы с часами на площади Гагарина достигнуты с одной из строительных компаний.

По мнению специалистов, снос "Биг Бена" необходимо ускорить из соображений безопасности. После демонтажа стела будет передана на ответственное хранение, а территорию, на которой она установлена, благоустроят. Рассматривается предложение архитекторов о размещении на этом месте ландшафтной композиции.

Напомним, башня с часами, известная в народе как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано, так как предприятия больше не существует.

В 2017 году мэрия провела конкурс проектов на благоустройство площади Гагарина. Победителем была признана "космическая композиция" Александра Кима и Алексея Скрипицына. Планировалась, что именно она появится на привокзальной площади вместо "Биг Бена". Но впоследствии реализация проекта была приостановлена.

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Комментарии

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кир
2018-08-31 13:03:31
Получается, что престарелая архитектурная и спортивная общественность торжествуют. Мнение людей не интересны. Тогда, Григорьев вперёд. У тебя есть шанс победить в этом бардаке при этой беззубой власти. А мне всё равно. Не забудьте каменного идола помыть перед кровавым вашим праздником на Круглой площади.


кир2
2018-08-31 12:57:35
Это надо же ….идиёты какие . Видно уже скульпотр убогий на примете имеется .есть хочет .
Гость
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