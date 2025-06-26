Билайн и «Движение Первых» договорились о сотрудничестве в Карелии

Соглашение подписали директор отделения Билайна в Карелии Анна Филиппова и Председатель Совета регионального отделения общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Республики Карелия Владимир Максимкин.

Документ охватывает несколько ключевых направлений сотрудничества, включая организацию и проведение совместных мероприятий и проектов, а также проведение стратегических сессий и совещаний для обмена опытом и выработки эффективных механизмов реализации различных задач.



Директор Петрозаводского отделения Билайна Анна Филиппова: «В рамках сотрудничества мы планируем больше общаться с молодёжью с целью повысить уровень цифровой грамотности. В частности, мы ставим перед собой задачу рассказывать о способах борьбы с телефонным мошенничеством, как защитить себя и близких от обмана злоумышленников».



Председатель совета регионального отделения «Движения первых» Республики Карелия Владимир Максимкин: «Мы уверены, что наше сотрудничество с Билайном станет важным шагом к созданию новых возможностей для молодежи в Карелии. Объединив усилия, мы сможем реализовать ряд инициатив, которые помогут развивать образовательный процесс и поддерживать талантливую молодежь».