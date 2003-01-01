Билайн установил новые базовые станции в густонаселенном районе Петрозаводска

Билайн ввел в эксплуатацию две новые базовые станции стандарта 4G в районе Древлянка. В этой части города проживает около 60 тысяч человек — почти четверть всех петрозаводчан.
Строительство базовых станций повысило качество связи в густонаселенном районе города. Улучшения коснулись микрорайона Каскад, торгового центра «Лотос Плаза», а также социально значимых объектов — школ, детских садов и поликлиник. Также Билайн увеличил емкость сети в зоне частной жилой застройки.
Теперь абоненты оператора могут быстрее загружать файлы, смотреть видео в высоком разрешении без задержек и пользоваться онлайн-сервисами.
Директор петрозаводского отделения Билайн Анна Филиппова отметила:«Развитие сети в жилых районах, таких как Древлянка, — одна из наших приоритетных задач. Новые базовые станции — это ответ на растущие потребности абонентов. Мы увеличиваем емкость сети и продолжаем развивать инфраструктуру в Петрозаводске».Напомним, ранее Билайн сообщил, что обеспечил 8 малых населенных пунктов Карелии связью 4G.