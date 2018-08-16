Билан в белых трусах "шокировал" подписчиков

Поклонницы оценили фигуру певца.

Певец Дима Билан разместил в своём аккаунте в "Инстаграме" фото в нижнем белье на фоне одной из достопримечательностей Астаны. На снимке певец любуется видом, который, по всей видимости, открывается из окна его гостиницы.

"Я в Астане! Как только просыпаешься — идёшь в душ и тебя встречают такие вот виды абсолютного футуризма, достойного сниматься в фильмах о, в этом случае, уже наступившем будущем. Я в восторге от видов. Чувствую себя героем фильма "Бегущий по лезвию 2049". Город обязателен к посещению", — написал Билан.

Но подписчики стали обсуждать не виды города, а пикантный вид исполнителя.

"Дима, фигура супер, загляденье", — вынесла свой "вердикт" одна из них. "Дима взорвал фантазии миллионов фанаток", — поиронизировали другие.

В начале августа Билан стал темой для обсуждений после того, как вышел его новый клип на песню "Пьяная любовь". Ролик набрал более 6 млн просмотров. Видео сделано в духе "свадьбы 90-х".

Ранее Дмитрий Билан в марте опубликовал откровенное фото. Тогда он пожаловался на постоянный недосып во время тура "Опять 35". Пользователи тогда подшучивали над певцом. В частности, они предположили, что белье у него "пуш ап", передает "Лайф".