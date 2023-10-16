Билет в маршрутке Петрозаводска женщине обошелся в 450 тысяч рублей

Ошибка водителя маршрутного автобуса чуть не разорила пассажирку.

Проезд в городской маршрутке мог дорого обойтись петрозаводчанке. В минувший вторник, 17 октября, она как обычно расплачивалась в автобусе картой. Но водитель сказал, что денег на ее карте недостаточно. Как выяснилось, с пассажирки пытались списать 450 тысяч рублей.

Подробнее читайте на «Фактор News».