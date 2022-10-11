Билеты на междугородние рейсы по Карелии появились в интернет-продаже

Выехать из Суоярви в Петрозаводск можно будет с помощью всемирной сети.

Как сообщили на сайте «Петрозаводск транспортный», появилась возможность покупать билеты на автобус из Суоярви в Петрозаводск.

Новшество касается двух ежедневных рейсов № 522 «Суоярви-Петрозаводск», отправляющихся из Суоярви в 10.30 и в 18.00.

На сайте «Петрозаводск транспортный» указан адрес покупки билета до столицы Карелии.