Билеты на первые чартерные авиарейсы Москва-Петрозаводск выкуплены на 70%

Чартерные авиарейсы, запущенные 16 июня между Москвой и Петрозаводском, до конца месяца забронированы на 70%.

Кроме того, выкуплена практически половина мест на июль.

Об этом сообщили в Управлении по туризму Карелии.

Первых пассажиров авиакомпании «Уральские авиалинии» аэропорт «Петрозаводск» принял 16 июня. Вылеты организованы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям из столичного аэропорта Домодедово. Дорога в одну сторону обойдется в 1,5 тыс. рублей с учетом перевозки багажа.

Перелеты и туристическая программа субсидируются по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» — 50% затрат туроператору «FUN& SUN» компенсирует Ростуризм.

«По Карелии разработано порядка семи туристических программ разной продолжительности, которые включают перелет, проживание и экскурсии. Для туристов это достаточно удобно, им не нужно самостоятельно собирать себе программу, — пояснил заместитель генерального директора по HR и PR «FUN& SUN» Александр Сирченко.

Воспользоваться авиарейсами могут не только туристы, но и все желающие.