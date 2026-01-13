Жители Карелии раскупают билеты на летние авиарейсы

Новый авиамаршрут до Беларуси, который запустят из Петрозаводска в мае, уже пользуется спросом.

Первый рейс состоится 3 мая, напомнил вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов. При этом на рейс 2 августа (за 7 месяцев) уже выкуплено почти 20% билетов, сообщил он в своем телеграм-канале.

— Анализ продажи авиабилетов на будущий летний сезон показывает, что многие наши земляки успешно строят планы поездок очень заранее. Ещё один пример — рейсы на Калининград. На июль уже продана почти половина всех билетов, - сообщил Виктор Россыпнов.

Власти Карелии ждут высокий спрос и на рейсы в Сочи в мае. Благодаря субсидированию Росавиации и бюджета Карелии стоимость билетов будет существенно ниже, чем в прошлом году, и составит 10900 рублей.

Ранее сообщалось, что открыто летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Махачкалу.