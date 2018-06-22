Билеты на самолет до Архангельска подешевели до 6 тысяч рублей

Внесены изменения в расписание нового рейса Архангельск – Петрозаводск.

Новый авиарейс из Архангельска в Петрозаводск будет осуществляться без посадки в аэропорту Котласа, сообщается на сайте архангельского аэропорта.

С 21 июня рейс АЧ 527 вылетаютиз аэропорта "Архангельск" в Петрозаводск в 11.00. Время прибытия в аэропорт Петрозаводска – 12.45. В обратном направлении из Петрозаводска рейс АЧ 528 отправляется в 14.00, прибытие в аэропорт "Архангельск" в 15.45.

Рейсы осуществляются воздушными судами Л-410 2-го Архангельского объединённого авиаотряда.

"Новый маршрут будет действовать до конца августа. Стоимость билета в одну сторону составит 6 000 рублей", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Ранее билет стоил почти 10 тыс. рублей.

Билеты можно приобрести в кассе аэропорта Архангельск.