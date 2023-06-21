Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз

Рейсы будут выполнять раз в неделю по ночам.

Авиакомпания «Северсталь» анонсировала рейс Петрозаводск – Сочи в высокий туристический сезон - с 10 июля по 5 сентября.



Полеты будут выполнять лайнеры Bombardier CRJ-100, рассчитанные на 50 пассажиров, фактически по ночам: рейс на курорт прибывает в 02.40, а обратный до Карелии отправляется в в 03.40.



«Северсталь» уже летала по этому маршруту с 18 февраля до 1 мая.

Тогда перелеты не были ночными, а билеты в зависимости от тарифа стоили 6 500, 8 500 или 10 900 рублей. Сколько придется заплатить этим летом, знает проект «Жизнь и кошелек».