Билеты на "золотомасочные" спектакли поступят в продажу в Петрозаводске на следующей неделе

В октябре на сцене Музыкального театра можно будет увидеть постановки театра "Мастерская Петра Фоменко" и петербургского театра "Мастерская".

Фестиваль "Золотая маска" привезет свои лучшие спектакли в Петрозаводск уже в восьмой раз. На этот раз в региональной программе фестиваля: "Сон в летнюю ночь" театра "Мастерская Петра Фоменко".

В сказочной шекспировской комедии про античных афинян, одураченных лесными эльфами, блистает новое поколение "Мастерской Петра Фоменко". Поставил спектакль именитый ученик Фоменко Иван Поповски.

Постановка режиссера Аллы Зиминой "Довлатов" поведает историю жизни писателя Сергея Довлатова.

Билеты появятся в кассе Музыкального театра после 5 сентября.

Напомним, в прошлом году спектакль фестиваля "Золотая маска" в Петрозаводске закончился акцией в поддержку Павла Устинова.