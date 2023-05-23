Биометрия придет в розничные магазины Карелии

Расплатиться на кассе можно будет лицом.
Ведущий банк РФ планирует этой осенью начать устанавливать на кассах магазинов терминалы с возможностью оплаты по биометрии.
«На кассе покупатель сможет выбрать биометрию в качестве способа оплаты, после чего техника запустит процесс: вы улыбаетесь - оплата прошла», - рассказал директор дивизиона "Эквайринг" Сергей Шубочкин.
Что мешает прогрессу, узнал проект «Жизнь и кошелек».
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