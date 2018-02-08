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Новости. Экономика
18:40, 08 Февраля 2018

Биткоин: валюта или "мыльный пузырь"

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Ученые попытались определить ценность самой знаменитой криптовалюты.

Курсы криптовалют, вероятно, никогда не стабилизируются, полагают математики из Питтсбургского университета, США, сообщается на сайте mail.ru. Как пишет Bloomberg, ученые попытались определить ценность биткоина, используя математические модели, и пришли к выводу, что рынок криптовалют - классический "мыльный пузырь".

По их мнению, такой актив, как биткоин, не имеет ценности, которую можно измерить традиционными методами. Его стоимость определяется покупателями, которые часто руководствуются неверным мнением.

Как полагают ученые, биткоин может быть "всего лишь механизмом передачи денежных активов". Деталей исследования Bloomberg не приводит.

Биткоин 6 февраля подешевел до 6 000 долларов, такой отметки криптовалюта последний раз достигала в ноябре 2017 года; 7 февраля курс начал расти. К 09:50 мск 8 февраля один биткоин стоил 7 900 долларов.

Reuters назвало последнюю неделю января худшей для биткоина с апреля 2013-го: с 29 января по 2 февраля он потерял 30 процентов стоимости.

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