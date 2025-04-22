Битва сотрудников МЧС пройдет на Кирова в Петрозаводске

Среди сотрудников ведомства выберут лучшего газодымозащитника.

Завтра 26 апреля на площади Кирова пройдут соревнования среди сотрудников МЧС Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

Среди сотрудников ведомства выберут лучшего газодымозащитника и лучшее звено ГДЗС. Начало мероприятия — в 10.00.

Горожане и гости карельской столицы смогут увидеть зрелищное мероприятие, технику, которую используют на пожарах в Карелии.