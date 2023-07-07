В Карелии прошла «Битва за кижские тони» (ВИДЕО)

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Торжка стали заонежскими мужиками и поборолись за рыбные места.

Турнир по азартной и динамичной мужской игре кила прошел 8 и 9 июля на острове Кижи, сообщили в официальном паблике Музея Кижи.

Как уточнили в сообществе, в этнографической реконструкции «Битва за кижские тони» роли заонежских мужиков сыграли члены Федерации килы из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Торжка, а также сотрудники музея «Кижи» и жители Заонежья.

Кила — это мужская командная игра с мячом, которая бытовала в Заонежье в конце XIX — начале XX века и, судя по всему, восходит к переселенцам из Новгорода, уточнили в группе.