«Бизнес как-то выворачивается»: глава Союза работодателей Карелии оценил последствия санкций

Спустя почти 8 месяцев после введения западных санкций, бизнес в Карелии так и не смог полностью адаптироваться к новым экономическим условиям.

Экспортные поставки резко сократились, найти новые рынки сбыта в Азии и Африке оказалось непросто. Внутренний российский рынок не способен полностью решить эту проблему. В результате часть карельских предприятий «работает на склад», как выразился заместитель министра экономического развития Виктор Свирский.

Та же проблема с импортом комплектующих и оборудования. Западные производители их больше не поставляют, у азиатских достать непросто, а российские пока не справляются с импортозамещением.

«Нас пугали всем, чем только можно, но бизнес сам как-то выворачивается. Ели раньше мы говорили на любой трибуне, не мешайте нам, мы сами справимся, то сегодня я хочу сказать по-другому: помогайте нам, и мы справимся…», — заявил президент Союза работодателей Карелии Александр Сафронов.

Как выживают предприниматели в Карелии в условиях санкций и мобилизации, и чем им помогут власти, читайте в статье «Бизнес как-то выворачивается».