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Бизнес-карты Сбера станут бессрочными

Новости. Общество
16:45, 16 Марта 2022
фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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Сбер отменит срок действия бизнес-карт для индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и корпоративных клиентов.

С апреля бизнес-карты не нужно перевыпускать и ждать их готовности. Любые операции по бессрочным бизнес-картам — покупки офлайн и онлайн в российских торгово-сервисных предприятиях, снятие наличных, переводы с бизнес-карты на бизнес-карту или карту физического лица — доступны в полном объёме.  

«Нам важно, чтобы все наши клиенты — и физические, и юридические лица — могли по-прежнему пользоваться удобными сервисами и продуктами, поэтому мы продлим сроки действия всех бизнес-карт Сбера. Кроме того, в ближайшее время мы предложим индивидуальным предпринимателям и юрлицам бизнес-карту „МИР“ — она не будет отличаться по функциональности от текущих бизнес-карт банка», — отметил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

Сбер также отменил срок действия бизнес-карт для физических лиц. В ближайшее время все клиенты банка будут проинформированы о работе карт после истечения срока действия.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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