Бизнес начнет оплачивать налоги по-новому с января

УФНС по Карелии разъяснило, в связи с чем и каким образом изменится порядок уплаты налогов и страховых взносов для всех без исключения компаний и индивидуальных предпринимателей в 2023 году.

Вопрос кардинальных изменений, с которыми будут иметь дело организации и ИП, был затронут в ходе брифинга, прошедшего 22 декабря в правительстве Карелии.

Новый механизм – Единый налоговый счет (ЕНС) призван оптимизировать временные и финансовые затраты как плательщиков, так и налоговых органов. Одной из причин перехода на новую модель является исключение «технических» долгов плательщиков при заполнении расчетных документов с ошибками. Насколько важна эта проблема, говорят цифры.

«В Республике Карелия только за прошлый год налоговики приняли около 335 тысяч решений об уточнении платежей с целью исправления ошибок, допущенных плательщиками при заполнении реквизитов платежных документов», - подчеркнула руководитель УФНС по РК Инна Кравченко.

Следствием ошибочных платежей является начисление пеней на технический долг и его взыскание, а также недополучение денежных средств бюджетом.

Новая модель, реализуемая по всей стране, предполагает уплату всех налогов, сборов и страховых взносов единым налоговым платежом (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС) плательщика. При этом число реквизитов в платежных документах сокращается с миллионов до двух – это ИНН и сумма платежа.

«То есть, ошибаться в платежных документах плательщику будет просто негде», - обратила внимание Инна Кравченко.

С января 2023 года плательщику нужно будет внести сумму на единый счет, а налоговый орган распределит ее по соответствующим налогам и сборам в соответствии с НК РФ.

«Алгоритм предусматривает, что суммы обязательств ЮЛ и ИП будут погашены исходя из того, что налогоплательщик указал в декларации или уведомлении, - уточнила заместитель руководителя ведомства Людмила Шуткина, - сначала погашается недоимка, начиная с налога с более ранним сроком уплаты, затем начисления с текущим сроком уплаты, после этого пени, проценты и штрафы».

Кроме исключения ошибок при заполнении расчетных документов налоговики относят такие преимущества, как взаимоучет долгов и переплат, использование переплаты (положительного сальдо) в качестве актива, упрощение налогового календаря плательщика, оперативный возврат переплат, а также работу сервисов для бизнеса в режиме реального времен.