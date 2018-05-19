Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:00, 19 Мая 2018

Бизнес "Некро-карлсона" на кладбище и торговая марка "100 кг красоты"

По теме

ФОТО: "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
19.05.18 14:33
ФОТО: Парфенчиков посадил три сосны в Беломорске
19.05.18 14:18
ФОТО: В Карелии уничтожен снаряд времен Великой отечественной войны
19.05.18 13:16
Все новости
Загрузка...

Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время.

 

Поехали на кладбище Бесовец к родным, перешедшим границу миров, по скучной, но важной надобности: подправить могилки, высадить цветы, подлить водки в стаканы, чаю в чашки, набросать конфет по блюдцу. В общем, вы сами знаете эту непонятно откуда взявшуюся языческую подкормку чаек, которые не дремлют и уже нас запеленговали с момента первой распаковки тары.

Только мы приняли позы дачников, толкая задницами друг друга с тетей, братом и кузеном, как в нашу сторону пришуршал на тихом ходу парень на мотороллере, одетый, как пресс-секретарь Единой России, еще и с бейджиком на шнурке. Могу ошибиться, но, по-моему, он был даже в пиджаке и галстуке. 

- Добрый день. Как могилка? Не осунулась, все нормально? Устойчивая? Если что-то пришло в упадок, вот моя визитка, позвоните, мы делаем подушку под памятник и другие услуги - в карточке все перечислено. 
Мы вежливо взяли визитку. Когда он ушуршал от нас, мы посмеялись, что он как чайка, все видит и спешит поклевать с могилки, что можно схватить сходу.

Мы перешли на следующую станцию своего квеста - чем старше становишься, тем больше станций на кладбище. Мы перебрались от бабушки к маме. Снова слышим знакомый моторчик некро-карлсона. 

Подробнее- в посте Натальи Ермолиной.

По теме

ФОТО: "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
19.05.18 14:33
ФОТО: Парфенчиков посадил три сосны в Беломорске
19.05.18 14:18
ФОТО: В Карелии уничтожен снаряд времен Великой отечественной войны
19.05.18 13:16
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
14.05.2018, 21:05
В Минздраве назвали смертельную дозу алкоголя
14.05.2018, 22:00
Названы катастрофические последствия употребления алкоголя и табака

Аналитика

17.05.2018 13:02
Обществоведение
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
Спустя почти полгода трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений Петрозаводска подвела итоги работы за прошлый год.
"Вы мне никто!" 12
16.05.2018 13:17
Споры идут, а денег нет 4
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 9
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась" 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске
17.05.2018 16:22
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»