Бизнес "Некро-карлсона" на кладбище и торговая марка "100 кг красоты"

Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время.

Поехали на кладбище Бесовец к родным, перешедшим границу миров, по скучной, но важной надобности: подправить могилки, высадить цветы, подлить водки в стаканы, чаю в чашки, набросать конфет по блюдцу. В общем, вы сами знаете эту непонятно откуда взявшуюся языческую подкормку чаек, которые не дремлют и уже нас запеленговали с момента первой распаковки тары.

Только мы приняли позы дачников, толкая задницами друг друга с тетей, братом и кузеном, как в нашу сторону пришуршал на тихом ходу парень на мотороллере, одетый, как пресс-секретарь Единой России, еще и с бейджиком на шнурке. Могу ошибиться, но, по-моему, он был даже в пиджаке и галстуке.

- Добрый день. Как могилка? Не осунулась, все нормально? Устойчивая? Если что-то пришло в упадок, вот моя визитка, позвоните, мы делаем подушку под памятник и другие услуги - в карточке все перечислено.

Мы вежливо взяли визитку. Когда он ушуршал от нас, мы посмеялись, что он как чайка, все видит и спешит поклевать с могилки, что можно схватить сходу.

Мы перешли на следующую станцию своего квеста - чем старше становишься, тем больше станций на кладбище. Мы перебрались от бабушки к маме. Снова слышим знакомый моторчик некро-карлсона.

Подробнее- в посте Натальи Ермолиной.