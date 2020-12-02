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Бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнётова поддержала предложение Шандаловича сделать 31 декабря выходным днём

Новости. Общество
10:34, 03 Декабря 2020
фото: © из личного архива Гнётовой Е.Г.
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Уполномоченный по правам предпринимателей в Карелии Елена Гнётова поддержала спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича, который накануне предложил объявить 31 декабря 2020 года выходным днём.

"Я как Уполномоченный по правам предпринимателей поддерживаю. Уверена, что предприниматели также поддержат!" – прокомментировала Гнётова.

Напомним, ранее Общественная палата России призвала руководителей регионов сделать последний день уходящего года выходным. С этой идеей согласен Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. По его мнению, для бизнеса это будет экономически целесообразно, так как поможет предпринимателям увеличить продажи.

Как считает спикер парламента республики Элиссан Шандалович, благодаря выходному дню в канун Нового года у людей появится больше времени на подготовку, особенно у хозяек, которым зачастую приходится сломя голову мчаться с работы домой, чтобы успеть приготовить семье праздничное угощение.

Инициативу Шандаловича сделать выходным днём 31 декабря сразу поддержал Глава республики Артур Парфенчиков, который в свою очередь предложил провести опрос граждан по этому поводу. Своё мнение жители Карелии могут высказать в телеграм-канале и в социальных сетях.

В настоящий момент проголосовали "за" более 2 700 человек.

Добавим, что первыми выходным днём 31 декабря объявили власти Белгородской области. Распоряжение обязательно для бюджетных организаций. Для них суббота 26 декабря объявлена рабочей. Бизнес продолжает работать согласно своему режиму.

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