Бизнес-омбудсмен Карелии: Молочные продукты необходимо выкладывать на прилавки по-новому

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии информирует, что с 1 июля внесены изменения в правила продажи молочной продукции.

"Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты в торговом зале магазинов должны быть отделены от других продуктов визуально и надписью "Продукты без заменителя молочного жира", – пояснила Елена Гнетова.

Как разъяснили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, это требование, вступившее в силу с 1 июля 2019 года, призвано помочь потребителям выбрать соответствующие товары за счет раздельного размещения молочной продукции. Продукция должна быть так сгруппирована и размещена, чтобы исключить смешивание "молочных продуктов", "молочных составных продуктов" с теми видами молочной продукции, которые относятся к "молокосодержащему продукту с заменителем молочного жира".

По всей стране начинаются внеплановые проверки торговых объектов на предмет правильной выкладки молочных продуктов. Уполномоченный рекомендует розничным торговым предпринимателям внимательно изучить новые правила и применить их в своей деятельности, чтобы не подвергать себя штрафам.