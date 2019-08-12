Подписаться
Новости. Экономика
14:20, 12 Августа 2019
фото: gov.karelia.ru

Бизнес-омбудсмен отстояла права владельцев ларьков в Петрозаводске

Загрузка...

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова рассказала об успешной защите в суде прав владельцев нестационарных торговых объектов.

Елена Гнетова была привлечена для дачи заключения при рассмотрении Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда республики Карелия апелляционных жалоб индивидуальных предпринимателей на решения Петрозаводского Суда. 

В суде рассматривались претензии предпринимателей, торговые точки которых власти Петрозаводска исключили из схемы размещения нестационарных торговых объектов, рассказала бизнес-омбудсмен на своей странице в соцсети.

Гнетова изложил свою позицию и представила письменные заключения по жалобам предпринимателей. Оба дела были выиграны, сообщила она.

"Оба дела по оспариванию нормативных правовых актов Администрации Петрозаводского городского округа в части исключения нестационарных торговых объектов (НТО) из Схемы размещения НТО в городе Петрозаводске. Административные акты в части исключения из Схемы НТО по улице Луначарского, д 10, НТО по улице Репникова-Ключевая суд признал недействующими. Права предпринимателей восстановлены", - пояснила Елена Гнетова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"
05.08.2019, 20:49
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
08.08.2019, 13:25
Стало известно, сколько дней продержится теплая погода в Карелии

Аналитика

Сегодня 12:28
Капитал
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
Покупка квартиры – дело весьма ответственное и, на первый взгляд, сложное. Но на самом деле весь процесс может занять минимум времени и энергозатрат потенциального новосела.
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 8
09.08.2019 10:59
Рыба раздора
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Побег от токсичного актива 22
05.08.2019 11:00
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 8
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 10
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

Забег "Ультра трейл "Фонтаны"
Сегодня 09:33
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»