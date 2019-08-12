Бизнес-омбудсмен отстояла права владельцев ларьков в Петрозаводске

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова рассказала об успешной защите в суде прав владельцев нестационарных торговых объектов.

Елена Гнетова была привлечена для дачи заключения при рассмотрении Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда республики Карелия апелляционных жалоб индивидуальных предпринимателей на решения Петрозаводского Суда.

В суде рассматривались претензии предпринимателей, торговые точки которых власти Петрозаводска исключили из схемы размещения нестационарных торговых объектов, рассказала бизнес-омбудсмен на своей странице в соцсети.

Гнетова изложил свою позицию и представила письменные заключения по жалобам предпринимателей. Оба дела были выиграны, сообщила она.

"Оба дела по оспариванию нормативных правовых актов Администрации Петрозаводского городского округа в части исключения нестационарных торговых объектов (НТО) из Схемы размещения НТО в городе Петрозаводске. Административные акты в части исключения из Схемы НТО по улице Луначарского, д 10, НТО по улице Репникова-Ключевая суд признал недействующими. Права предпринимателей восстановлены", - пояснила Елена Гнетова.