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Бизнес-омбудсмен предложил разрешить гражданам покупать трудовой стаж

Новости. Общество
16:38, 25 Августа 2021
фото: © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Жители России должны получить возможность выходить на пенсию с 55 лет и докупать трудовой стаж.

Об этом сообщил во вторник журналистам председатель координационного совета Института экономика роста им. Столыпина, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов по итогам презентации соответствующей реформы.

«Сегодня мы предлагаем уйти от принципа в пенсионной системе, когда один работающий платит пенсионные взносы, обеспечивая как минимум двух-трех человек, которые не успели накопить себе на пенсию. А поскольку он работающий, то с него, соответственно, и взносы берут очень высокие — у нас 30% составляет ставка по социальным страховым взносам <…> Мы предлагаем для тех, кто не успел накопить, создать специальный Фонд старших поколений или выделить его учет в рамках действующего Пенсионного фонда. Так государство сможет взять таких граждан на свое обеспечение», — рассказал Титов, чьи слова цитирует ТАСС.

По его словам, каждый человек должен получить право самостоятельно решать, когда выходить на пенсию.

«Мы предлагаем 55 лет сделать минимальным возрастом выхода на пенсию. Но ее размер будет зависеть от трудового стажа и доходов. То есть будет выбор: выйти раньше и получать маленькую пенсию или выходить, когда уровень пенсии будет удовлетворять ожиданиям», — пояснил он.

Титов также предложил ввести «возможность покупать стаж». Эта система, по его словам, существует во многих странах: «если человек хочет дополнительно купить себе стаж, то есть увеличить свои пенсионные выплаты, он может доплатить за это сам из своих накоплений».

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Комментарии

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Серж
2021-08-25 17:00:38
Совсем долбанулся от бабла .
nae
2021-08-25 16:59:50
Да кто будет заниматься покупкой стажа? Те, кто рассчитывает на себя вряд ли на это поведутся, богатым это не надо, а у остальных на это просто денег не будет.
Leopol'd
2021-08-25 17:27:53
nae, могут отозваться ИПшники. Их государство кинуло. Люди работали, платили немало денег, в т. ч. процент в фонд. А им сказали, лет через двадцать, что стажем это не считается... Некоторые "мудрые", из знакомых, которые не верили государству, формально оформлялись у друзей в фирмах. Компенсировали налоги и числились работниками. И у них сейчас есть стаж и нормальные пенсии. Фактически покупали пенсии.
Лана Текучева
2021-08-25 16:49:40
А может вообще разрешить не работать и покупать стаж, а потом претендовать на пенсию. Т.е. государству ничего не должен, а оно тебе должно. Так что ли? Кстати в пенсионном законодательстве такая норма уже есть. :)
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